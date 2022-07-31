В Прикамье мошенник обманул два десятка заводчиков дорогих собак, предлагая им купить «любимого песика королевы Елизаветы»

Я добрая и доверчивая! А вы? Фото: Юлия ИСАЕВА

Герой романа Ярослава Гашека бравый солдат Швейк обманывал офицеров, продавая им под видом породистых собак безобразных дворовых псов, которых отлавливал на улице.

Житель Рязани решил действовать проще – он начал торговать в Пермском крае несуществующими щенками породы Вельш-корги-пемброк. Эти милые собачонки с большими трогательными ушами набирают популярность в Европе после того, как королева Елизавета II стала регулярно фотографироваться с этими милыми песиками.

У нас на сайтах объявлений породистых щенков предлагают приобрести, выложив от 80 тысяч рублей, а мошенник обещал уступить их гораздо дешевле и смог обмануть два десятка заводчиков-собачников. Теперь его будут судить в Кудымкаре.

- Он обвиняется в совершении 21 эпизода преступной деятельности, предусмотренной статьей о мошенничестве с причинением значительного ущерба, - рассказали в прокуратуре Пермского края. – Мошенник размещал на электронных платформах в сети интернет объявления о продаже щенков породы Вельш-корги-пемброк. При этом просил у клиентов предоплату за товар и услуги доставки. Суммы перечисленных денежных средств составляли от 5 до 20 тысяч рублей. В действительности щенков животных, которых он якобы собирался реализовывать заводчикам, у него не было. Уголовное дело направлено в Кудымкарский городской суд Пермского края для рассмотрения.

Собачек высотой не более 30 сантиметров вывели 3 тысячи лет назад. Их ценят за преданность и ответственность. Из-за природной доверчивости и добродушия охранники из них неважные. Зато им вполне можно доверить присматривать за маленькими детьми. Впрочем, в данном случае излишне доверчивыми оказались люди.