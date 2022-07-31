На следующей неделе отключат воду в десятках пермских домов

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В Перми продолжается ремонт водоводов. В компании «Новогор Прикамье» сообщили, в каких домах на следующей неделе отключат воду. Посмотрите список, чтобы при необходимости успеть сделать запасы воды заранее.
В понедельник, 1 августа, с 09.00 до 20.00 отключат воду в домах по улицам:
- Куфонина, 18, 20, 30, 32;
- Подлесной, 2.
Также в пондельник с 9.30 до 17.00 воды не будет по следующим адресам:
- Яблочкова, 23,29;
- Лодыгина, 57.
В среду, 3 августа, c 9.30 до 19.00 воду отключат в домах на таких улицах:
- Краснополянская, 4, 5, 6, 7, 7б, 9;
- Серпуховская, 4а и 11а.
В четверг, 4 августа, воду на сутки с 10.00 отключат в домах на улице Народовольческой, 30, 32, 34, 36, 40.
В субботу, 6 августа, с 9.30 до 17.00 воды не будет по адресам:
- Пихтовая, 14, 14а, 18, 24а, 29;
- Бригадирская, 12 Д.
В воскресенье, 7 августа, с 9.30 до 17.00 без воды придется посидеть жителям домов на улицах:
- Героев Хасана, 24, 26, 30;
- Клары Цеткин, 1;
- Коминтерна, 4, 5, 5а;
Комсомольский проспект, 92.