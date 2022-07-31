В СК России возбудили уголовное дело по поводу столкновения в Прикамье пассажирского катера с лесовозом

Фото: МСУ на транспорте СК России.

Как уже писала «КП», в Прикамье под Березниками пассажирский катер, который перевозил 25 пассажиров, столкнулся в субботу, 30 июля, с баржей, которая перевозила лес.

В результате столкновения 9 человек обратились за медпомощью, одного пассажира пришлось госпитализировать. Капитан катера один из первых покинул борт, и его пришлось разыскивать.

Катер получил пробоину, но, к счастью, выше ватерлинии, и смог доплыть до берега. Однако судно с пассажирами, как говорят местные судовладельцы, вполне могло пойти ко дну, и тогда трагедии было бы не избежать – все произошло на форватере, где глубина достигает десяти и более метров.

- По поручению Председателя СК России Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России по факту столкновения катера и сухогруза возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - сообщили в МСУ на транспорте СК России. - Установлено, что капитан катера К-1765 в районе между населенными пунктами Орел и Березники стал пересекать на небезопасном расстоянии траекторию движения сухогруза, в результате чего произошло столкновение. Капитан катера после происшествия с места происшествия скрылся. Однако его местонахождение было оперативно установлено. Мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас проводятся допросы, изучается судовая документация, готовится к назначению судоводительская судебная экспертиза. Ход расследования находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Все рейсы прогулочных катеров по Каме в Березниках временно прекращены.

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