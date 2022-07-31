С 1 августа в Прикамье за костер на даче могут оштрафовать на 50 тысяч рублей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жаркая погода и безветрие, которые установились в Прикамье, резко увеличили опасность лесных пожаров. Как объяснили в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в отдельных районах края ожидается чрезвычайная пожарная опасность 5 класса.

Как сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю, в связи с этим в регионе с 1 августа до 10 сентября устанавливается особый противопожарный режим. В частности, постановлением краевого правительства вводится запрет на сжигание мусора, разжигание костров в лесах, парках и на сельскохозяйственных землях вне оборудованных кострищ.

Увеличивается размер штрафа для нарушителей – в 2,5 раза для физлиц и в 6 раз для юрлиц. Гражданину-нарушителю теперь могут выписать штраф от 40 до 50 тысяч рублей, предпринимателю – от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.

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