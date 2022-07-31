Синоптики рассказали, как долго в Прикамье продлится хорошая погода

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вот и подходит к концу июль. Он вознаградил прикамцев за холодное начало лета.

Каким будет последний день месяца? Дождутся ли дачники хоть какого-то дождика? И не повернет ли погода вспять – на холод?

Сегодняшний воскресный день, 31 июля, обещает быть привычно жарким и безветренным. Из-за штиля синоптики даже призывают промышленников уменьшить выбросы в атмосферу, чтобы над городами не образовывался смог.

- Температура воздуха днем по краю в воскресенье будет от 24 до 29 градусов, в Перми – около 28 градусов, без осадков, - сообщают синоптики Пермского центра по метеорологии и мониторингу окружающей среды. – Но во второй половине дня антициклон начнет разрушаться, и местами по краю выпадут кратковременные дожди.

В понедельник жители края увидят на улице иную картину. Из-за затока холодного воздуха дневная температура за окном опустится до 20… 25 градусов, в Прикамье прогремят грозы и прольются дожди, которые, впрочем, не будут затяжными. Порывы ветра при грозах могут достигать 13 метров в секунду.

Но похолодание продлится лишь один день – затем в регион опять вернется жаркая солнечная безветренная погода, которая обещает продержаться как минимум до конца недели.

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