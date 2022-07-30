Лето в Перми. Фото: Павел Шатров

По информации Пермского центра по гидрометеорологии, днем 31 июля воздух в Перми прогреется до +27…+29 градусов. В утренние часы температура воздуха будет в пределах +15…+17 градусов, а ближе к вечеру около +23.

В Перми сохранится малооблачная погода без осадков.

Отдыхайте, купайтесь, грейтесь в лучах солнца, но при этом оставайтесь внимательными, берегите себя и близких!

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru