Фото: Международный аэропорт Пермь

Рейс из Челябинска прибыл сегодня в аэропорт «Большое Савино». Его выполнили Nordwind Airlines совместно с авиакомпанией ИКАР.

Как сообщили в пермском аэропорту, первый самолет по субсидированному маршруту встретили водяной аркой. Полет выполнил авиалайнер Embraer 190.

Сегодня же из Перми в рамках программы отправился рейс в Калининград. Регистрация пассажиров на рейс прошла в торжественной обстановке, все они получили фирменные подарки от пермского аэропорта.

В программу субсидированных рейсов из Перми вошли восемь направлений. Теперь жители Пермского края смогут улететь до Астрахани, Барнаула, Волгограда, Владикавказа, Калининграда, Нижнего Новгорода, Омска и Челябинска.

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