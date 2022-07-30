В Пермском крае за прошедшие сутки уже утонул третий человек

Фото: МЧС Пермского края.

Похоже, жаркая погода порождает у жителей Пермского края беспечное поведение при отдыхе на воде. Яркое солнце вынуждает многих отдыхающих спасаться от ярких лучей в воде. При этом некоторые забывают об элементарных правилах поведения на водоемах. Такая беспечность приводит к новым трагедиям.

Сегодня днем 30 июля в 14:10 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Пермскому краю поступила информация о происшествии на реке Каме в городе Соликамске.

К месту происшествия выехали 8 сотрудников системы предупреждения и ликвидация чрезвычайных ситуаций. Предпринятые ими оперативные действия не увенчались успехом в спасении утопающего.

Сегодня ночью и рано утром два смертельных случая на воде произошли на реках Усьве и Каме.

В МЧС Пермского края настоятельно просят жителей Пермского края выполнять правила поведения на воде, быть дисциплинированными при отдыхе около водоемов.

Телефон вызова служб экстренного реагирования: «01» - со стационарного телефона, «101», «112» - с мобильного телефона, вызов бесплатный.

«Телефон доверия» МЧС России по Пермскому краю: 8(342) 258-40-02.

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