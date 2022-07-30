В Лысьвенском лесничестве 30 июля в тушении лесного пожара приняли участие 76 человек

Фото: МЧС Пермского края.

В Пермском крае 30 июля подразделения лесопожарной службы приняли участие в ликвидации четырех лесных пожаров. Самый крупный произошел в Лысьвенском лесничестве.

Пожар зафиксировали на площади в 70 га. В его тушении приняли участие 76 лесных спасателей. Они использовали около 10 единиц специальной техники. Сейчас пожар локализован на 95% общей площади.

Еще три пожара охватили не столь большие площади: в Закамском лесничестве горел лес на 1 гектаре, в Веслянском лесничестве – на 0,1 гектара, в Гайнском лесничестве – 0,3 гектара. Для тушения леса в Веслянах была использована пожарная авиация – очаг возгорания ликвидировали 6 пожарных-парашютистов.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru