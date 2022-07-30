На территории Пермского края сейчас можно найти несколько видов редчайших растений и животных

Астрагал кунгурский. Фото: Минприроды Пермского края.

В Пермском крае встречаются сразу несколько эндемичных видов растений и животных. Их можно наблюдать только в определенном географическом регионе. К перечисленным видам относятся: алопекоза кунгурская, ветреница уральская, астрагал пермский, астрагал кунгурский, крангоникс Хлебникова.

В первую категорию редкости, когда вид находится под угрозой уничтожения, входит астрагал кунгурский - многолетнее почти бесстебельное растение 15-30 см высотой. На территории Пермского края оно произрастает в лишь одном месте - в Кунгурском районе на правом берегу реки Сылвы (Подкаменная гора, Черниковский бор). В популяцию входят всего 50 растений.

Ветриница уральская - корневищный многолетник с не ветвящимся стеблем высотой 10-25 см. В Пермском крае встречается в долинах рек Чусовой, Ирени, Сылвы и Косьвы. Это вид относится ко второй категории редкости (сокращающийся вид).

Сразу несколько видов живой природы в Пермском крае относится к третьей категории редкости (редкие виды): рыхлодерновинный кустарничек астрагал пермский, а также небольшие рачки крангониксы Хлебникова и среднего размера пауки алопекоза кунгурская.

В краевом Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии пояснили, что из-за специализации и невозможности перебраться в новые места обитания некоторые эндемичные виды часто подвергаются риску исчезновения. Это происходит, к примеру, если новое заболевание затрагивает популяцию, качество среды обитания находится под угрозой или инвазионный (вторгающийся в определенную экосистему) вид (вид) попадает в свою нишу и становится хищником или конкурентом.

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