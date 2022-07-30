Фото: permkrai.ru

В Пермском крае на 30 июля отмечен рост заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, в регионе заболели еще 139 человек. По сообщению краевого Роспотребнадзора, с начала проведения исследований в регионе всего подтверждено 373 582 случая заболевания коронавирусом.

По абсолютному числу вновь регистрируемых случаев Пермский край занимает 11 ранговое место среди субъектов РФ и первое место в Приволжском федеральном округе.

В структуре лабораторно исследованных проб в научно-исследовательских институтах Роспотребнадзора за последние 3 месяца в 100 случаев идентифицируется вариант «омикрон стелс».

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