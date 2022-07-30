Фото: Сергей Мершин.

Первый гол «Амкара» в сезоне 2022-2023 годов поклонникам команды пришлось ждать почти 150 минут игрового времени. Неделей ранее пермяки «всухую» со счетом 0:4 уступили в гостях ФК «Тюмень».

На родном стадионе в Перми «Амкар» сумел распечатать ворота «химиков» из города Вурнары только на 57-й минуте матча. Первый точный удар для команды в новом сезоне нанес ее новобранец Александр Подбельцев.

После этого футболисты «Амкара» отличились еще два раза: на 70-й минуте – Даниил Зуев, 79-й – Евгений Тюкалов. В итоге уверенная победа пермяков со счетом 3:0.

Следующий матч в чемпионате российской Второй лиги «Амкар-Пермь» проведет 10 августа в Барнауле против местного «Динамо». (0+)

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