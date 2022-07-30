Фото: rtvi.com

Современный вирус герпеса возник около пяти тысяч лет назад и позднее был принесен в Европу после массовых миграций людей. К такому выводу пришла международная группа ученых, впервые сумевшая выделить ДНК этого вируса в древних человеческих останках.

«Герпесвирусы — обширное семейство, включающее почти 90 видов вирусов, которым подвержены млекопитающие, птицы, рыбы, рептилии, земноводные и даже кораллы. Известно, что человека поражает лишь восемь из них. Вирус простого герпеса делится на два типа — ВПГ-1 и ВПГ-2. Первый передается в основном при оральном контакте и вызывает герпес ротовой полости, второй передается половым путем и вызывает генитальный герпес», - пишет в своем исследовании специалист по эфолюции вирусов из Кембриджского университета Шарлотта Хулдкрофт.

Несмотря на распространенность вируса ВПГ-1, ученым до последнего времени не удавалось выяснить, в какой период человеческой истории и при каких обстоятельствах появился этот вирус.

Задачу о выявлении вируса выполнили ученые под руководством Шарлотты Хулдкрофт. Им удалось извлечь ДНК вируса герпеса из останков четырех человек, время жизни которых разделяла тысяча лет. ДНК была выделена в корнях зубов — это связано с тем, что герпес часто вызывает заболевания в ротовой полости — на нёбе, деснах, языке.

В результате археологических находок удалось определить, что самый старый геном вируса удалось извлечь из зубов человека, жившего 1 500 лет назад на территории современной России. Останки нашли в Бродовском могильнике на берегу реки Шаква в Пермском крае. Этот человек принадлежал к неволинской культуре, представители которой проживали на территории региона во второй половине I тысячелетия нашей эры.

Еще три образца герпесвируса нашли в Великобритании и Нидерландов. Один скелет, найденный близ Кембриджа на церковном кладбище, принадлежал женщине, жившей в VI-VII веках нашей эры, второй — принадлежал мужчине, жившему неподалеку в XIV веке. Третий образец был взят из останков молодого человека в Голландии, курильщика, который с большой вероятностью погиб при нападении французов на его деревню в 1672 году.

До этого самый «древний» известный на сегодня геном вируса герпеса ВПГ-1 датируется всего лишь 1925 годом.

«Захоронение в Пермском крае дало нам древнейший на сегодняшний день полный геном герпесвируса. Данные секвенирования четырех древних геномов в нашем исследовании заставляют нас считать, что поведенческое изменение помогло ВПГ-1 распространиться по Европе и Азии, например, через романтические поцелуи», - заявила Шарлотты Хулдкрофт.

Соавтором проведенных работ стала археолог Римма Голдина из Удмуртии. Она занимается исследованиями истории культуры финно-угорских народов Приуралья. О ярком научном открытии рассказал портал RTVI.

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