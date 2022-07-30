Фото: МЧС Пермского края.

Пожарно-спасательные подразделения краевого МЧС 29 июля приняли участие в ликвидации последствий 16 техногенных пожаров: 8 - в Перми; по 2 - в Чусовском округе и Пермском районе; по одному – в Карагайском, Большесосновском, Соликамском и Чайковском округах. Погибших и пострадавших на пожарах нет.

Вчера, 29 июля, горели: многоквартирный жилой дом - в Свердловском районе Перми; неэксплуатируемое здание - в Орджоникидзевском районе Перми; мусор - в Мотовилихинском, Дзержинском и Индустриальном районах Перми, в Чусовском и Большесосновском округах; гаражи - в Свердловском районе Перми и Чусовском округе; административное здание - в Соликамском округе; баня - в Пермском районе; частный жилой дом - в Чайковском округе; надворные постройки - в Мотовилихинском районе Перми, Карагайском округе и Пермском районе.

По сообщению МСЧ Пермского края, основными причинами возникновения пожаров стали: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

За сутки новых очагов лесных и ландшафтных пожаров на территории края не зарегистрировали.

В целях стабилизации обстановки с пожарами 29 июля 2022 года на территории Пермского края 161 профилактической группой в количестве 348 человек проведены мероприятия:

- Осуществлено 1020 обходов объектов проживания граждан, в ходе которых прошли выездные обследования территорий населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ;

- Проинструктировано мерам пожарной безопасности 2144 человека;

- Распространено 1602 листовки (памятки).

За прошедшие сутки лесные пожары на территории Прикамья не зафиксировали.

По информации Пермского ЦГМС, в период по 1 августа 2022 года на территории Пермского края сохраняется высокая пожарная опасность.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по тел4ефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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