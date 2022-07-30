Фото: Телеграм-канал Дмитрия Махонина.

Визит Дмитрия Махонина в Минск включил в себя два рабочих дня. За это время он встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко, руководителями крупных предприятий и госкорпораций страны.

В своем телеграм-канале Дмитрий Махонин, поделился о планах предстоящего тесного сотрудничества Пермского края Республики Беларусь.

В его рамках предстоит расширение партнёрство c компанией «АМКОДОР» - крупнейшим в СНГ производителем различной спецтехники. Глава региона подчеркнул, что в Прикамье действует программа по перевооружению и обновлению пассажирской и коммунальной техники, техники для лесной сферы, поэтому такой мощный партнёр Пермскому краю в нынешних реалиях является необходимым.

Рассматриваем локализацию производства промышленников из Беларуси на площадках предприятий региона, которым сейчас не хватает загрузки. Мы обсудили создание в Прикамье сборочных производств лифтового оборудования», - делится Дмитрий Махонин.

Среди других достигнутых соглашений - совместные планы с таким автогигантом, как Минский автомобильный завод. В пермском крае планируют использовать производимые заводом шасси, производить сборку противопожарной техники в Прикамье на базе МАЗа. Есть договоренности о сотрудничестве и с Минским тракторным заводом.

В ходе визита подписано большое соглашение с компанией «Беларуськалий». Калийщики из Беларуси теперь будут взаимодействовать с научными организациями Пермского края.

«Есть полная уверенность, что наше сотрудничество выйдет на новый уровень. Ещё раз благодарю за теплый приём. Теперь ждём делегацию Республики Беларусь в Прикамье с ответным визитом», - отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

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