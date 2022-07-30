Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия30 июля 2022 6:26

В Перми ранним утром произошел пожар в многоквартирном доме

На тушение пожара подняли по тревоге 19 человек личного состава подразделения МЧС
Павел Шатров
Фото: МЧС Пермского края.

Фото: МЧС Пермского края.

Пожар произошел в начале шести утра на ул. Льва Толстого. Сообщение о возгорании в дежурную часть поступило в 06:18. На место происшествия прибыли пять пожарных машин краевого МЧС. Пожар удалось потушить за 8 минут.

Возгорание произошло в ванной комнате одной из квартир дома, площадь пожара составила 2 кв. метра.

Как сообщили в МЧС, до приезда пожарных самостоятельно вышли на улицу 8 человек. Из задымленной квартиры спасатели вывели двух человек.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru