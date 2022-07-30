Фото: МЧС Пермского края.

Пожар произошел в начале шести утра на ул. Льва Толстого. Сообщение о возгорании в дежурную часть поступило в 06:18. На место происшествия прибыли пять пожарных машин краевого МЧС. Пожар удалось потушить за 8 минут.

Возгорание произошло в ванной комнате одной из квартир дома, площадь пожара составила 2 кв. метра.

Как сообщили в МЧС, до приезда пожарных самостоятельно вышли на улицу 8 человек. Из задымленной квартиры спасатели вывели двух человек.

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