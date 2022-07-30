Фото: МЧС Пермского края

Вечер пятницы 29 июля принес несчастье в семью одного из жителей Пермского края. Чрезвычайное происшествие произошло на реке Усьва в Чусовском городском округе.

Сообщение в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях МЧС Пермского края поступило в 23:10. Все предпринятые меры по спасению утопающего не позволили вернуть его к жизни.

Пострадавшего при отдыхе на воде спасти не удалось.

Печальное известие уже сегодня утром 30 июля поступили из деревни Григорова Соликамского городского округа. Ранним утром произошло происшествие на реке Каме. Около 06:00 сотрудники МЧС приняли участие в спасении утопающего. Увы, и этот случай принес смерть человека.

МЧС Пермского края напоминает, залогом безопасности каждого человека является выполнение правил поведения на воде и дисциплина пребывания около водоема. Нельзя оставлять детей без присмотра около водоемов. Берегите себя и своих близких!

Телефон вызова служб экстренного реагирования: «01» - со стационарного телефона, «101», «112» - с мобильного телефона, вызов бесплатный.

«Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Пермскому краю: 8(342) 258-40-02.

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