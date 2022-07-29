В Пермском цирке четырехмесячную Инди поздравили с Днем тигра

Фото: Пермский Цирк/ВКонтакте

Ежегодно 29 июля во всем мире отмечается Международный день тигра. В честь праздника в Пермском цирке поздравили самую юную артистку - четырехмесячную тигрицу Инди.

Инди родилась в России, когда труппа выступала на гастролях в Саратове. Ее родители - полосатые артисты программы "Счастливый билет" Кинг и Кали. Сегодня специально для Инди изготовили торт из мяса и овощей. И подготовили огромный подарок. Как говорят в цирке, первый тигра-день для Инди прошел на Ура!

Фото: Пермский Цирк/ВКонтакте

Фото: Пермский Цирк/ВКонтакте

Фото: Пермский Цирк/ВКонтакте

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