В Пермском крае мужчина ушел в магазин за продуктами и пропал

Пропавший мужчина. Фото: ДПСО "Регион 159"
Волонтеры поискового отряда "Регион 159" объявили в розыск 71-летнего жителя Чусового Павла Кашина. Пенсионер ушел из дома по улице Чайковского в четверг, 28 июля, за продуктами и пропал. Как сообщают поисковики, мужчина страдает потерей памяти.
Приметы
Рост 176 сантиметров, худощавого телосложения, сине-зеленые глаза, темно-русые волосы. Был одет в толстовку с рисунком, темные брюки, темные кроссовки.
Особые приметы
Отсутствуют все зубы, избегает людей, в кармане брюк находится записка с номером телефона супруги.
Всех, кому известно местонахождение пропавшего, просят сообщать по телефонам:
102 - Полиция; 112 - ЕДДС ; +7(922) 31-41-112 - волонтеры ; +7(952) 33-52-770 - инфорг Людмила.
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