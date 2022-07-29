В Пермском крае мужчина ушел в магазин за продуктами и пропал

Пропавший мужчина. Фото: ДПСО "Регион 159"

Волонтеры поискового отряда "Регион 159" объявили в розыск 71-летнего жителя Чусового Павла Кашина. Пенсионер ушел из дома по улице Чайковского в четверг, 28 июля, за продуктами и пропал. Как сообщают поисковики, мужчина страдает потерей памяти.

Приметы

Рост 176 сантиметров, худощавого телосложения, сине-зеленые глаза, темно-русые волосы. Был одет в толстовку с рисунком, темные брюки, темные кроссовки.

Особые приметы

Отсутствуют все зубы, избегает людей, в кармане брюк находится записка с номером телефона супруги.

Всех, кому известно местонахождение пропавшего, просят сообщать по телефонам:

102 - Полиция; 112 - ЕДДС ; +7(922) 31-41-112 - волонтеры ; +7(952) 33-52-770 - инфорг Людмила.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Пермском крае пропал отец четверых детей

Мужчина уехал в лес за грибами и уже два дня не выходит на связь (Подробнее...)