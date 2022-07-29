В спецоперации на Украине погиб 22-летний рядовой из Кизела

Фото: администрация города Кизела ВКонтакте

Во время специальной военной операции на Украине погиб 22-летний житель Кизела Дмитрий Бадрутдинов.

- Дмитрий избрал для себя важную и ответственную профессию – защищать Родину. Он был настоящим солдатом, патриотом своей родины и отличным другом. Навсегда сохраним память о нем! Это невосполнимая утрата. Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким, - написали на официальной странице администрации Кизела ВКонтакте.

Прощание с Дмитрием пройдет 30 июля в 12:00 во Дворце культуры.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.

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