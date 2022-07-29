В Перми до 2023 года ограничат движение на улице Татьяны Барамзиной

Фото: Минтранс Прикамья.

С полуночи 30 июля до полуночи 1 сентября 2023 года закроют проезд для всех видов транспорта по одной из полос на улице Татьяны Барамзиной: от улицы Зои Космодемьянской до улицы Папанинцев.

Как сообщили в Министерстве транспорта Прикамья, перекрытие дороги связано с переустройством инженерных сетей. Автомобилистам рекомендуется быть внимательнее и заранее выбирать маршрут следования.

Кстати, с завтрашнего дня и до 7 августа в связи с ремонтом теплосети закрывается проезд по улице КИМ на участке от улицы Металлистов до улицы К. Циолковского. Общественный транспорт будет ехать через улицы В. Соломина, В. Лебедева и К. Циолковского. Временные остановки для пассажиров автобусов будут установлены на улице В. Соломина.

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