В 2022 году в Прикамье бюджет для нацпроектов увеличили почти в два раза

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным краевой контрольно-счетной палаты, в 2022 году на территории Прикамья реализуется 47 региональных проектов (в 2021 году их было 44).

Пресс-служба краевой мэрии отмечает, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем финансирования нацпроектов стал больше почти в два раза.

По итогам первого полугодия увеличилось и освоение проектов. Так, его показатель составил 32,1% (в 2021 году - 29,2%). Основной капитал отложили на вторую половину года и на его конец. Например, по проекту «Международная кооперация и экспорт» финансирование планируется с августа 2022 года, ведь средства направляются на возмещение части понесенных затрат. Тоже самое и с нацпроектом «Туризм и индустрия гостеприимства».

Такой способ возмещение затрат рекомендован Федеральным агентством по туризму, чтобы поддержать турбизнес в «низкий» туристический сезон. Непосредственное оказание госуслуги и заключение договоров с исполнителями услуги на возмещение затрат планируется в 4 квартале текущего года.

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