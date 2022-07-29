В Перми предотвратили ввоз 252 кг опасных фруктов и орехов

Фото: ont.by

С начала года сотрудниками Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю в международном аэропорту «Большое Савино» Перми в ходе фитосанитарного досмотра не допустили к ввозу и в последующем уничтожили 252,337 килограмм фруктов (лимоны, гранаты, мандарины, киви, персики, абрикосы, виноград) и орехов.

- Сейчас действует временное ограничение ввоза на территорию РФ подкарантинной продукции в ручной клади и багаже пассажиров, прибывших из Республик Азербайджан и Таджикистан, - сообщает пресс-служба Россельхознадзора на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

За подобные нарушения было возбуждено 10 административных дел, а виновным пришлось выплатить штраф.

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