ИП из Прикамья пытался перевезти 59 собак в Свердловскую область

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

6 июля в управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республики и Пермскому краю поступила информация о нарушениях ветеринарного законодательства.

Оказалось, что ИП из города Кунгура везет 59 отловленных на территории Прикамья собак в приют Свердловской области. При этом ветеринарных сопроводительных документов (ветсвидетельств Формы №1) на перемещение животных у него нет.

26 июля Россельхознадзор вынес предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения требований ветеринарного законодательства.

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