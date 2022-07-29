В Перми с 1 августа перенесут трамвайную остановку Разгуляй

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
С 1 августа в Перми будет перенесена трамвайная остановка Разгуляй. Но только та, что обслуживает пассажиров, следующих в сторону Мотовилихи.
Теперь остановка расположится у перекрестка с улицей Парковой. Там, где находится дом по адресу Пермская, 2а.
Напомним, на этой остановке останавливаются трамваи №4, №7, №8 и №11. Изменение связано с ремонтом улицы Ленина.
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