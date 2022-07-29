Пермякам приходят фальшивые квитанции

Фото: министерство ЖКХ Пермского края

Компания «Метрологический Учет Приборов ЖКХ» в своих извещениях пишет о необходимости провести обязательную метрологическую проверку счетчика воды, без которой прибор будет считаться непригодным, а начислять деньги будут по нормативам, приведенным в таблице расчетов стоимости коммунальных услуг.

По словам краевого министерства ЖКХ, квитанция выглядит как официальный документ со штрих-кодом, синей печатью и ссылкой на постановление правительства РФ №354.

Проверка счетчиков проводится в соответствии с паспортом прибора учета. В нем указано, когда проводилась предыдущая проверка и через какое время ее нужно повторить. Кроме того, некоторые ресурсоснабжающие компании сообщают о сроках проверки счетчиков в своих квитанциях. Например, ООО «НОВОГОР-Прикамье» пишет дату на лицевой стороне квитанции в нижнем правом углу. При этом стоимость проверки одного прибора учета не может превышать 500 рублей.

Напомним, ранее по решению суда было запрещено распространять листовки «Единой информационной службы ЖКХ Перми». Проверить аккредитацию компаний можно на сайте Федеральной службы по аккредитации.

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