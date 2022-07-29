В Перми в полицию доставили 240 мигрантов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Дзержинском районе Перми на территории рынка «Заостровка» прошел рейд в котором приняли участие полицейские и сотрудники «Пермского краевого клинического наркологического диспансера». Цель мероприятия – выявление и пресечение правонарушений, в том числе соблюдение иностранными гражданами миграционного законодательства РФ.

В ходе рейда 240 иностранцев задержали и доставили для проверки в местные отделы полиции. Более 30 человек за различные правонарушения привлекли к административной ответственности.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Пермском крае компания получила штраф в 1 млн рублей за взятку сотруднику медучреждения

В прокуратуре рассказали, что планировала фирма, давая взятку (Подробнее...)