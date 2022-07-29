Глава Перми с рабочим выездом посетил Свердловский район

. Фото: Виталий КОКШАРОВ

28 июля глава Перми Алексей Дёмкин с рабочим выездом посетил Свердловский район Перми. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Это третий из серии рабочих выездов мэра в районы Перми, после визитов в Дзержинский и Кировский районы. Во время него Дёмкин анонсировал открытие в начале 2023 года нового детского сада на 75 мест в ЖК «Арсенал». И сообщил о планах продолжить ремонт улицы Куйбышева. А в завершении мэр ответил на вопросы жителей района.

– Свердловский район – это самый крупный и многонаселенный район Перми. Здесь живет каждый пятый пермяк, а еще расположены передовые в масштабах всей страны промышленные предприятия, – отметил мэр.

Отдельное внимание глава Перми уделил социальной сфере района. Дёмкин осмотрел помещения детского сада, которые располагаются в одном из жилых домов ЖК «Арсенал» на улице Турчевича, 6. В этом году его отремонтируют, а в начале следующего новое подразделение детского сада №421 «Гармония» примет 75 детей от 3 до 7 лет.

Проверен и капремонт школы №77. Образовательное учреждение открыли в 1935 году. Здесь обучаются более 700 ребят, на время ремонта они «переехали» в школу №42. После ремонта емкость школы увеличится на 200 мест. Планируется, что в декабре ученики вернутся в новую школу №77. Продолжаются в районе капремонты школы №22 и первого корпуса школы №93 «Фотоника».

Важной точкой проверки стал ремонт улицы Куйбышева от улицы Чкалова до улицы Лодыгина. На участке укладывают верхний слой покрытия, ремонт тротуаров, устанавливают бортовой камень, обустраивают парковочный карман. В планах на следующий год – ремонт участка улицы Куйбышева от улицы Революции до улицы Белинского.

Финалом выезда мэра стала встреча с горожанами. В ходе встречи он поручил дептрансу увеличить число рейсов на автобусе №25. У автобуса появится дополнительная остановка в районе СНТ «Инкар-233».

Еще жители просили заменить остановочный павильон на конечной остановке микрорайона Владимирский. Там в 2022 году будет заменят не только павильон, но и отремонтируют посадочную площадку.

Отдельно Алексей Дёмкин остановился на возможностях для занятий физкультурой в районе. Сейчас на его территории есть 8 универсальных спортплощадок. В планах – построить открытые спортплощадки в 2024 году по улицам Анвара Гатауллина, 7а и Южноуральской, 34.

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