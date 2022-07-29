В спецоперации на Украине погиб спортсмен из Перми

Фото: Российский союз боевых искусств Пермского края / «ВКонтакте»

В июле в ходе спецоперации на территории Украины погиб 56-летний пермяк Алексей Шварев. Об этом сообщает Российский союз боевых искусств Пермского края на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Со слов товарищей, Алексей Шварев был oтзывчивым, добрым, жизнерадостным, честным, справедливым и мужественным человеком. Он работал тренером в спортшколе по дзюдо «Пермский кодокан», имел КМС по дзюдо и самбо.

На Украину мужчина отправился добровольцем. За мужество и самоотверженность, проявленные в ходе спецоперации, Алексея Шварева посмертно наградили «Орденом Мужества».

Прощание с бойцом пройдет в Доме офицеров по улице Сибирская, 59 в 12.00.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«До связи, люблю вас!»: В спецоперации на Украине, спасая сослуживца, погиб 30-летний спецназовец из Пермского края

У Александра Некрасова осталась жена и маленькая дочка (Подробнее...)