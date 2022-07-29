Полпред Президента в ПФО посетил молодежный форум «iВолга»

Фото: permkrai.ru

Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и глава Самарской области Дмитрий Азаров посетили форум «iВолга», который проходил в регионе на днях. Сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

Напомним, на форуме участвовали делегации из многих регионов страны и ближнего зарубежья. В их числе – Пермский край. Всего в форуме поучаствовало 1 800 молодых ребят.

Комаров и Азаров посмотрели «Культурный центр» и площадку инклюзивного городка. И заглянули на выставку «Мир глазами особенного ребенка». Там ребята с ограниченными возможностями здоровья участвовали в образовательной программе смен, в рамках которых они прошли отбор, и в активностях форума, защищают свои проекты.

Участниками направления стали 29 молодых людей из разных смен. Проживание для них организовано на специальной оборудованной территории лагеря: в армейских палатках, кроватях, где есть тумбы и пандусы. Участники городка ежедневно проводят творческие мастер-классы, длительностью более 5 часов, в которых может принять участие каждый желающий.

«Опыт и интересы участников могут помочь организовать такие инклюзивные площадки на местах, то есть в регионах, откуда ребята приехали на форум. А взаимодействие с органами власти вместе с позитивными наработками позволят эффективно транслировать этот опыт и развивать в других городах», - отметил Игорь Комаров.

Ребята поблагодарили Комарова и Азарова за возвращение форума после пандемии, поддержку инклюзивного движения в России и, в частности, в Самарской области.

Этим же вечером, 28 июля, форум закрылся. Все актуальные новости Молодежного форума публиковались и публикуются в Telegram-канале ПФО.

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