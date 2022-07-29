У одного из городов Пермского края появился побратим в Беларуси

Фото: Константин Светлаков в соцсети «ВКонтакте»

Мэр города Березники Константин Светлаков заключил соглашение об установлении партнерских отношений с властями города Солигорска. Так, у Березников появился второй город-побратим.

- Подписание соглашения прошло в рамках официального визита в Республику делегации Пермского края во главе с губернатором Дмитрием Махониным, - сообщает Константин Светлаков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Соглашение предполагает сотрудничество в научно-технической, образовательной, культурной, спортивной и экономической сферах между городами. Кроме того, статус побратимов позволяет решать вопросы, касающиеся жителей двух городов в их интересах, используя международный опыт, а также организовывать проекты и мероприятия с партнерами напрямую.

Солигорск – второй по численности населения город в Минской области. Его главным промышленным предприятием является ОАО «Беларуськалий», созданное в 1963 году. Оно специализируется на добыче калийных солей и состоит из четырех рудоуправлений и шести рудников. Сегодня «Беларуськалий» является одним из крупнейших в мире производителей калийных удобрений.

Напомним, в ноябре прошлого года город Березники стал побратимом с городом Актобе Республики Казахстан.

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