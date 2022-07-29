Снова рост: жителям Прикамья рекомендуют пройти ревакцинацию от COVID-19

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России и мире вновь увеличивается количество заболевших коронавирусом. За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 110 новых случаев COVID-19. Медики советуют пройти ревакцинацию, чтобы сохранить защиту от болезни и коллективный иммунитет. Даже если вы заразитесь, течение болезни будет легким. Кроме того, российские вакцины эффективны и против новых штаммов болезни, отмечают в краевом Минздраве.

Главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов рассказал о выборе вакцины: «Вакцинацию и ревакцинацию можно проводить любой вакциной, зарегистрированной в Российской Федерации. По вакцинным препаратам "Спутник V", "Спутник Лайт" и "Спутник М" на сегодняшний день имеется большой объем данных об их безопасности и эффективности».

Однако есть некоторые рекомендации относительно дозировки. Людям младше 60 лет будет достаточно прививки «Спутника Лайт» или первой дозы «Спутника V» (по свойствам они идентичны). Людям старше 60 лет для формирования более стойкого иммунитета следует пройти полный курс вакцинации «Спутником V» — сделать две прививки.

Специалисты Минздрава Пермского края также напоминают, что для поддержания коллективного иммунитета рекомендовано проходить ревакцинацию через 6 месяцев после проведения предыдущей вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции: «Следует помнить, что "омикрон" – штамм высококонтагиозный, поэтому ревакцинироваться особенно важно лицам малозащищенным и ослабленным – это лица старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями, у которых вирус вызывает более тяжелые формы заболевания».

Найти ближайший пункт вакцинации можно на сайте Минздрава Пермского края. Для вакцинации понадобится только паспорт и полис, она проводится бесплатно для граждан России.