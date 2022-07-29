Фото: МЧС Пермского края.

Пожарно-спасательные подразделения краевого МЧС 28 июля приняли участие в ликвидации последствий 14 техногенных пожаров: 6 – в Перми; 2 – в Кунгурском округе; по одному – в Чернушинском, Гремячинском, Краснокамском, Чусовском, Кудымкарском округах, Пермском районе. На пожарах погибших нет, есть один пострадавший.

Вчера, 27 июля, горели: многоквартирные жилые дома - в Мотовилихинском, Дзержинском и Кировском районах Перми; мусор - в Кировском районе Перми; неэксплуатируемые зданиях - в Гремячинске, в Орджоникидзевском районе Перми, в Чусовском и Кудымкарском округах; трава - в Пермском районе; частные жилые дома - в Свердловском районе Перми и Чернушинском округе; садовый дом - в Краснокамском округе.

По сообщению МСЧ Пермского края, основными причинами возникновения пожаров стали: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Зарегистрирован 1 ландшафтный пожар.

В целях стабилизации обстановки с пожарами 28 июля 2022 года на территории Пермского края 165 профилактическими группами в количестве 358 человек проведены мероприятия:

- Осуществлено 1537 обходов объектов проживания граждан, в ходе которых прошли выездные обследования территорий населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ;

- Проинструктировано мерам пожарной безопасности 2475 человек;

- Распространено 1773 листовки (памятки).

За прошедшие сутки лесные пожары на территории Прикамья не зафиксировали.

По информации Пермского ЦГМС, с 28 июля по 1 августа 2022 года на территории Пермского края сохраняется высокая пожарная опасность.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по тел4ефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru