В Прикамье сотрудники прокуратуры за пол года выявили более 36 тысяч нарушений

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В краевой прокуратуре подвели итоги работы за первое полугодие 2022 года. Об этом сообщает телекомпания «Рифей-Пермь». Так, за шесть месяцев в Пермском крае выявили больше 36 тысяч нарушений закона, а для их устранения внесли более 11 тысяч актов реагирования. К ответственности привлекли больше шесть тысяч человек, а по материалам прокурорских проверок возбудили 86 уголовных дел.

С начала 2022 года в Прикамье, благодаря работе сотрудников прокуратуры, были возвращены более 120 миллионов рублей долгов по зарплате и около трех тысяч жителей получили перерасчет коммуналки на сумму свыше 19 миллионов рублей.

Предпринимателям выплатили задолженность за исполнение муниципальных и государственных контрактов более 215 миллионов рублей. А благодаря сотрудничеству с местными властями квартиры получили 181 человек. Кроме того, обманутым дольщикам тринадцати домов выплатили компенсацию, которая составила свыше 700 миллионов рублей.

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