Для обновления пермского завода Шпагина создали новую организацию

Фото: Сергей Федотов

Краевой фонд развития создал ООО «Станция культуры Шпагина», чтобы оно занялось обновлением одноименного завода, сообщает издание «Business Class». Проект представили в июне, когда в Пермь приехал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Юрлицо зарегистрировали 27 июля. Уставной капитал «Станции культуры Шпагина» составляет 100 тысяч рублей. Основной вид деятельности организации – строительство зданий.

Согласно концепции, в «Станцию культуры Шпагина» входит центральный корпус со съемочным павильоном, IT-пространство, мультимедийный парк «Союзмультфильм», дом музыки «Дягилев» и другие площадки.

Для реализации проекта в рамках государственно-частного партнерства необходимо 10-15 миллиардов рублей.

Сейчас фонд готовит документы для подачи частной концессионной инициативы. Проект благоустройства территории частично реализуют к июню 2023 года, а все строительно-монтажные работы завершат в конце 2026 года.

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