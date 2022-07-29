В Пермском крае в водах Камы утонул молодой мужчина

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Соликамском городском округе Прикамья произошла очередная трагедия на воде в регионе. Утонул молодой мужчина.

Как рассказали в пресс-службе краевого ГУ МЧС России, инцидент произошел сегодня рано утром, в районе 07:45 по местному времени. Спасти мужчину прибывшие на место силы РСЧС не смогли.

Точный возраст погибшего молодого человека не установлен.

Спасатели напоминают, что залогом безопасности каждого человека является выполнение правил поведения на воде и дисциплина пребывания около водоема. Не оставляйте детей без присмотра около водоемов. Берегите себя и своих близких!

Телефон вызова служб экстренного реагирования: «01» - со стационарного телефона, «101», «112» - с мобильного телефона, вызов бесплатный. «Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Пермскому краю: 8(342) 258-40-02.

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