17-летний житель Прикамья до смерти избил своего знакомого

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В мае 17-летний пьяный житель города Добрянки сильно избил своего 42-летнего знакомого, который от полученных травм скончался.

Оказалось, что парень имел уже не одну судимость, поэтому для безопасности окружающих на период расследования его посадили за решетку.

Местный следственный отдел завел на несовершеннолетнего уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

Пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю сообщает, после утверждения обвинительного заключения уголовное дело направили суд для рассмотрения по существу.

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