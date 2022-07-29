На юге Прикамья пенсионеров кормили некачественной едой

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На юге Прикамья прокуратура выявила нарушения в одном из домов-интернатов для пожилых людей. Об этом сообщает пресс-служба краевого надзорного ведомства.

Так, поставщиком лечебного питания в учреждениях социального обслуживания является ООО «Медилайн». Проверка показала нарушения при хранении продуктов и приготовлении пищи.

«Надзорные мероприятия выявили нарушения условия хранения продуктов, регламентированных производителем, вытяжная система вентиляции находилась в ненормативном состоянии», - рассказали в прокуратуре.

Один из виновных привлечен к дисциплинарной ответственности. Все нарушения устранили.