Удобный инструмент для бизнеса - лизинг

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Многие предприниматели сталкиваются с тем, что для эффективной работы и расширения бизнеса требуется специализированный транспорт, оборудование или техника. Что делать, когда на приобретение дорогостоящего оборудования нет свободных средств? В таком случае спасет лизинг - услуга, которая помогает малому бизнесу избежать лишних расходов и получить существенные преимущества, а транспорт и оборудование можно получить, не приобретая его в собственность.

Давайте вместе с экспертами Сбера разберемся: что такое лизинг, и в чем его выгода для малого бизнеса?

Что такое лизинг?

Лизинг - это долгосрочная аренда транспорта или оборудования с возможностью последующего выкупа. Клиент заключает с компанией договор лизинга и получает в свое распоряжение нужный транспорт или оборудование. Взамен он каждый месяц платит за пользование, а после окончания срока договора может выкупить предмет лизинга по низкой остаточной стоимости.

Что выгоднее: взять транспорт в лизинг или в кредит?

Как правило, покупка автомобиля (а тем более нескольких) предполагает серьезные финансовые вложения. Кредиторы в таких случаях выставляют высокие требования к получателю кредита. А вот в лизинге таких требований нет: вам достаточно будет предоставить в СберЛизинг минимальный пакет документов без финансовой отчетности, чтобы получить нужный автомобиль или целый автопарк.

Почему лизинг выгоден малому бизнесу?

При долгосрочной аренде с правом выкупа не придется оставлять большой залог - ведь им является сам предмет договора. Для лизингодателя главное, чтобы взятый в лизинг автомобиль был исправен, и вы каждый месяц платили за него, а сколько у вашей компании активов - не так уж важно. Кроме того, вам не придется искать оборотные средства, как при покупке транспорта, а это существенно для небольших компаний. Вы можете приобрести в лизинг как одну единицу техники, так и полностью укомплектовать ваш автопарк.

Легковой, коммерческий, грузовой транспорт и спецтехнику вы можете оформить дистанционно. Подробнее - на сайте СберЛизинг или у менеджеров в офисах Сбербанка.