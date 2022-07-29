Пермский край ожидают теплые и ясные выходные

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ближайшие выходные погода продолжит радовать пермяков и жителей Пермского края. Так, 30 и 31 июля в регионе продолжится теплая и малооблачная погода.

Как рассказали в пермском ЦГМС, температура воздуха ночью с пятницы на субботу составит +9…+14 градусов, а днем поднимется +24…29 градусов. В Перми будет +26…+28 градусов.

Во второй половине воскресенья местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Но существенно погода от субботней отличаться не будет. Ночью в Перми и в Прикамье будет +11…+16 градусов, днем +23…+28 градусов.

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