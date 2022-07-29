В Прикамье пенсионер ушел из сада и не вернулся

Фото: "Регион-59"
В Березниковском городском округе 70-летний Владимир Кладов ушел из сада и не вернулся. Подробности сообщает поисковый отряд Регион-59.
Пожилой мужчина пропал 25 июля примерно в 12:30, выйдя из сада "Калиец-109" в неизвестном направлении.
Особые приметы пропавшего:
- рост 170-175 сантиметров;
- короткая стрижка, седые волосы;
- большие серо-голубые глаза.
Особые приметы: тату в виде буквы Т между большим и указательным пальцем правой руки.
Всех, кому известно местонахождение пропавшего, просят сообщить по телефонам:
- 02, 102 - полиция;
- 112 - ЕДДС;
- +7(342)241-36-40 - БРНС г.Пермь;
- +7-912-880-41-60 - волонтёры;
- +7-958-244-12-84 - инфорг Юлия.
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