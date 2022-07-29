В Прикамье пенсионер ушел из сада и не вернулся

Фото: "Регион-59"

В Березниковском городском округе 70-летний Владимир Кладов ушел из сада и не вернулся. Подробности сообщает поисковый отряд Регион-59.

Пожилой мужчина пропал 25 июля примерно в 12:30, выйдя из сада "Калиец-109" в неизвестном направлении.

Особые приметы пропавшего:

- рост 170-175 сантиметров;

- короткая стрижка, седые волосы;

- большие серо-голубые глаза.

Особые приметы: тату в виде буквы Т между большим и указательным пальцем правой руки.

Всех, кому известно местонахождение пропавшего, просят сообщить по телефонам:

- 02, 102 - полиция;

- 112 - ЕДДС;

- +7(342)241-36-40 - БРНС г.Пермь;

- +7-912-880-41-60 - волонтёры;

- +7-958-244-12-84 - инфорг Юлия.

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