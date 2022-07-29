Дорожные пробки в Перми утром 29 июля

Пробки в Перми. Фото: Павел Шатров

Сервис «Яндекс Пробки» говорит о первых автомобильных заторах в 4 балла на участке улице Попова между улицами Петропавловской и ул. Пушкина. На кольце ЦКР в районе Автовокзала и дальнейшем выезде на ул. Революции уже сейчас формируется дорожная пробка.

Пермским автомобилистам стоит обратить внимание на дорожную ситуацию в районе «Авторадио» по четной стороне бульвара Гагарина. Есть затруднения в движении на участке от ул. Ушинского до перекрестка с ул. Старцева.

На этот час затруднено движение:

- на Комсомольском проспекте от ул. Ленина до Комсомольской площади

- на ул. Героев Хасана до ул. Чкалова

- на ул. Белинского от ул. Куйбышева до Комсомольской площади

- на ул. Чернышевского от площади Карла Маркса в сторону ул. Героев Хасана

- на подъездах к перекрестку улиц Куйбышева и Чкалова

- на Стахановском кольце

- на участке ул. Стахановской от ш. Космонавтов до ул. Баумана

- на участке ш. Космонавтов от ул. Стахановской до ул. Малкова

- на четной стороне ул. Мира от ул. Заслонова до ул. Космонавта Леонова

- на ул. Милиционера Власова от ш. Мира до ул. Космонавта Беляева

- на ш. Космонавтов в районе ТРЦ «Планета» в сторону Красавинского моста

- на кольце площади Гайдара и далее по ул. Ленина в сторону центра города

- на ул. Пушкина от Комсомольского пр. в сторону ЦКР

- в районе перекрестка ул. Ленина и ул. Попова

- при выезде с Северной дамбы на ул. Пермскую

- на ул. Крупской в обоих направлениях от Цирка до ул. Дружбы

- на ул. Уральской от ул. Хрустальной до ул. Братьев Вагановых в сторону Цирка

- на площади Восстания

- на ул. Мостовой в сторону центра от ул. Карла Либкнехта до площади Восстания

- на ул. Соликамской в районе ж/д перезда

- на кольце ул. Первомайской

- на подъезде к плотине КамГЭС со стороны Гайвы

- на ул. Карбышева от ул. Писарева до ул. Логовой

- на ул. Белинского от ул. Островского до ул. 25 Октября по нечетной стороне

- на ул. Островского от Южной дамбы до ул. 1-й Красноармейской

Первая пробка в 5-6 баллов образовалась при выезде на ш. Космонавтов у дома по ш. Космонавтов, 217.

Общая дорожная ситуация в Перми утром 29 июля оценивается в 2 балла. В движении общественного транспорта города пока нет серьезных отклонений от графика.

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