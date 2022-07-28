На юге Прикамья крупный медведь попал в объектив камеры

. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В Пермском крае лесничий заснял на камеру крупного медведя. Мишка вышел к людям в Октябрьском лесничестве.

Видеозаписью в соцсетях поделилось краевое Минприроды. На видео медведь довольно крупного размера, соблюдая расстояние, что-то копает на поляне. Приближаться к снимающему животное не стало и предпочло соблюсти дистанцию.

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