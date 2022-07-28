Между Пермью и Минском планируют запустить прямые рейсы

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Между Пермью и столицей Беларуси могут появиться прямые рейсы. Об этом глава Пермского края Дмитрий Махонин написал в своем Telegram-канале.

Напомним, сегодня пермская делегация под руководством Махонина посетила Минск. Губернатор встретился с президентом Беларуси – Александром Лукашенко.

«Обсудили наиболее перспективные направления взаимодействия: машиностроение, сельское хозяйство, строительство. Будем работать над открытием прямого авиарейса Минск-Пермь. Надо расширять кооперацию», - сказал губернатор.