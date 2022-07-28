Сегодня ночью пермяки могут увидеть метеорный поток

Фото: Shutterstock

Сегодня ночью с 01:00 до 02:30 в Перми и в Пермском крае можно увидеть метеорный поток Южные Дельта Аквариды. Об этом рассказали в Пермском планетарии.

«Аквариды лучше всего наблюдать вдали от городской засветки и лунный свет не помешает наблюдениям», - отметили в планетарии.

Радиант расположен в созвездии Водолея и насчитывает до 20 метеоров в час.

Фото: Пермский планетарий

Южные Дельта Аквариды - метеорный поток, наблюдаемый ежегодно с середины июля до середины августа; пик активности приходится на 28 или 29 июля.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65