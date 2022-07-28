В Перми машина «скорой» снесла столб, в ней были мать и ребенок

Фото: соцсети

В Орджоникидзевском районе Перми произошло ДТП с участием автомобиля «скорой» помощи. Информация о ДТП появилась в соцсетях.

На фото – врезавшаяся в одинокий столб машина «скорой».

Как рассказали в пресс-службе краевого Минздрава, в машине, кроме бригады врачей, были и два пациента - это мать с ребенком. Пострадали в ДТП водитель авто и мать. Сейчас им оказывается первая медицинская помощь на месте происшествия.

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