«Т Плюс» вложит свыше1,6 млрд рублей в модернизацию теплосетевого комплекса Лысьвы по концессии

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Пермский филиал «Т Плюс» заключил концессионное соглашение с администрацией Лысьвенского городского округа, МУП «Теплоэнергоремонт» г. Лысьва и Правительством Пермского края. За 15 лет компания направит 1,6 млрд рублей в развитие системы теплоснабжения города.

«Т Плюс» берет на себя обязательства по управлению 134 км тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения Лысьвы, а также обязуется построить 10 новых и модернизировать 3 устаревших котельных. Компания уже ведет обновление1,3 км метров теплосетей на ряде городских улиц. Всего в городе планируется заменить 11 км трубопроводов, по которым тепло и горячая вода поступают в квартиры горожан.

В результате обновления лысьвенской системы теплоснабжения сократятся тепловые потери, оптимизируются тепловые и гидравлические режимы тепломагистралей и появится возможность для повышения энергоэффективности внутридомовых тепловых установок. Это напрямую повлияет на стабильность и бесперебойность подачи тепла горожанам.

В настоящее время в Пермском крае действует 6 концессионных соглашений с «Т Плюс» с суммарным объемом инвестиционных обязательств в 9,6 млрд рублей. В рамках их реализации за 2019-2021 годы уже заменено более 10 км теплосетей и модернизировано 4 котельных. Благодаря сотрудничеству компании с региональными властями обновляется тепловая инфраструктура городов Пермского края.

«Т Плюс» – одна из крупнейших теплоснабжающих организаций в регионе, которая ежегодно инвестирует в среднем порядка300 млн рублей в надежность теплоснабжения по концессии. Поэтому заключение таких соглашений является одним из наиболее эффективных инструментов сотрудничества с регионом. Этот подход успешно тиражируется и применяется практически во всех территориях присутствия компании в Пермском крае», – отметил заместитель директора Пермского филиала ПАО «Т Плюс» по коммерции и развитию Алексей Мартьянов.