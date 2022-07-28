В Перми с 1 августа изменится движение некоторых автобусов и трамваев

Фото: Мария Никишева

С 1 августа расписание движения городского общественного транспорта по просьбам жителей изменят. Кроме того, время работы автобусных маршрутов №12, 64, 65 и 80 сократят на тех участках, где транспорт двигается быстрее, чем указано в расписании.

Автобусы №73 по будням будут отъезжать от остановки «Микрорайон Заозерье» в 5.47 вместо 5.52. Отправление от остановки «Улица Васнецова» в сторону микрорайона Заозерье изменят с 20.33 на 20.23.

Изменится расписание и на маршруте №22 для синхронизации с электропоездами, проезжающими через станцию «Кабельная». А автобусы №5 по будням будут отъезжать от остановки «НПО «Биомед»» в сторону конечной остановки «Голый мыс» в 15.05 вместо 15.02.

Пресс-служба мэрии Пермского края сообщает, изменится время отправлений в вечерние часы трамвайного маршрута №11 от конечной остановки «Школа №107». Это сделают для выравнивания интервалов движения. Также трамвай маршрута №2 в будние будет покидать конечную остановку «Станция Осенцы» в 20.28 вместо 20.24.

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