Пьяный соликамец угнал погрузчик и катался на нем по городу

Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю

В Соликамске пьяный местный житель угнал погрузчик и катался на нем по городу. Об этом рассказали в пресс-службе краевого ГИБДД.

Тяжелую технику мужчина угнал с территории производственной базы. Дорожная полиция увидела погрузчик на одной из центральных улиц.

«Установлено, что пьяный соликамец проходил мимо базы. Увидел, что ворота не заперты и зашел на территорию. А после увидел, что у одного из погрузчиков в замке зажигания остались ключи. Недолго думая, мужчина решил покататься по городу. Он забрался в кабину и завел двигатель», - рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД России.

Благо, в тот же день техника была возвращен законным владельцам. Ближайшие 14 суток угонщик спецтехники проведет под арестом. Следователи возбудили уголовное дело.

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