Пермские пожарные приняли участие в экстремальном забеге «Стальной характер 2022»

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

В Пермском крае на площадке горнолыжного комплекса «Иван-гора» в селе Гамово прошел экстремальный забег «Стальной характер 2022». В нем приняли участие сотрудники 20-го Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Лысьвенскому городскому округу и 45 пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Пожарные вместе с другими участниками соревнований преодолели маршрут экстремальной трассы в 9 км с 20 препятствиями: ползали под колючей проволокой, перебирались через стену на канате, шли по грязевым горам.

Трасса устроена так, что участник не знает о том, какое препятствие ждет его впереди. На большей части маршрута ребят ждали разные по сложности подъемы, но борьба участников на соревнованиях от этого становилась только напряженной и острей.

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

Финиш гонки оказался интересным и неожиданным – участники забирались на большой трехметровый контейнер. Сотрудники МЧС по Пермскому краю показали свой характер в соревнованиях и получили памятные медали.

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

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